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CHP-İYİ Parti kavgası mahkemeye taşınıyor: Barış Yarkadaş'a suç duyurusu

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Giriş: 07.09.2022 19:12
CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık' vadetmesi sonrası, İYİ Parti'den çok sert tepkiler gelmiş, eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş ise İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etmişti. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş hakkında “iftira” suçundan soruşturma açılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
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