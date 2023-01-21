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CHP ile HDP ortak noktada buluşacak! HDP’li Garo Paylan ile CHP Sezgin Tanrıkulu sözleşti

A Haber
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Giriş: 21.01.2023 08:51
6’lı masada HDP tartışması yeniden alevlendi. HDP'li Garo Paylan ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu Halk TV yayınında seçimde ortak hareket etme vurgusu yaptı. Başka bir programda ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen emekli amiral Türker Ertürk HDP ile görüşmelerin gizli yapılmasını eleştirdi. Ertürk, ortak adayın Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini de söyledi.
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