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CHP Halk TV dışında hangi kanallarla anlaştı? Hangi kanallar CHP’den para alıyor? Canlı yayında sert sözler: Kiralık medya!

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 13:11
Eren Erdem'in partisinin Halk TV dışında başka kanallarla da anlaşmasının olduğu ve para karşılığı haber yaptırdıklarını itirafının ardından o kanalların hangileri olduğu merak konusu oldu. CHP'nin dava açtığı gazeteci Bahar Feyzan, CHP'nin KRT TV ile de anlaşma yaptığını açıkladı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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