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CHP Genel Merkezi'nde hazırlık! Kılıçdaroğlu adaylığının açıklanmasından sonra konuşma yapacak

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 13:38
Gözler 5’li koalisyon toplantısına çevrilmiş durumda. Toplanın ardından saat 17’de adayın açıklanması bekleniyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi önünde bir platform kuruluyor. Oradan gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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