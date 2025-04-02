CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den derbi için skandal boykot çağrısı! Tepkiler çığ gibi: İnadına ATV’yi seyredeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar karşısında sessiz kalırken, yerli, milli markalara ve medyaya yönelik boykot çağrısı sürüyor. Özel, Turkuvaz Medya bünyesinde ATV'yi de hedef alarak 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle skandal çağrı yaptı. Özel ayrıca ATV’ye reklam veren firmaları tehdit edip reklam verenlerle ilgili raporlama yapacaklarını açıkladı. CHP'li Özgür Özel'e vatandaşlardan tepki yağdı.