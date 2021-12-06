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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şirazeyi kaydırdı: Gazi Meclis'te ahlak dışı hareket

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Giriş: 06.12.2021 19:15
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Meclis'te skandal bir harekette bulundu. TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında partisinin adına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı el hareketi büyük tepki çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şirazeyi kaydırdı: Gazi Meclis’te ahlak dışı el hareketi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şirazeyi kaydırdı: Gazi Meclis'te ahlak dışı el hareketi!
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