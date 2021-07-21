- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
CHP FETÖ'nün 'Adil Öksüz' tuzağına nasıl düştü? Kılıçdaroğlu belgenin sahte olduğunu biliyor muydu?
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Özellikle anamuhalefet partisi CHP, 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu ve AK Parti'nin suçlu olduğunu iddia ediyor. Bu ülke darbelerden çok çekti. 15 Temmuz'da da biz biliyoruz ki; Kılıçdaroğlu tankların arasından geçti kahvesini yudumladı. Ama hala bunun kontrollü bir darbe olduğunu iddia ediyorlar. Daha önce de 'Adil Öksüz MİT elemanı' diyerek AK Parti'nin bu darbeyi kendisinin düzenlediğini ima etmeye çalışıyorlar. Biz biliyoruz, o akşam Sayın Cumhurbaşkanımız vardı.
Aslında, Türkiye ve millet iradesi hedefte vardı. Birkaç gün önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak; 'Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da uçan sarayında geziyordu' dedi. Ama biz Marmaris'ta yaşananları, Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl buraya indiğini biliyoruz. Belgeyi Kılıçdaroğlu kullandı. Kılıçdaroğlu bu belgenin sahte olduğunu biliyor. Ama maalesef Türkiye'de anamuhalefet partisi yalan siyaseti güdüyor.