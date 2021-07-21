CHP FETÖ'nün 'Adil Öksüz' tuzağına nasıl düştü? Kılıçdaroğlu belgenin sahte olduğunu biliyor muydu?

İtirafçı FETÖ mahrem imamı Salim Zeybek, Adil Öksüz’ü MİT ajanı olarak gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını itiraf etmişti. Zeybek ve 'Ahmet' kod isimli FETÖ'cü, sahte belgeyi o dönem CHP Milletvekili olan Aytun Çıray, gazeteci Can Ataklı ve sosyal medyaya servis ettiler. Aytun Çıray, bu belgeyi daha sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu ise "Adil Öksüz MİT'in elemanıdır." açıklamasında bulundu, mahkemenin takipsizlik kararına rağmen söz konusu iddiasını sürdürdü. Peki CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise Taksim Gezi Parkı olaylarına dikkat çekerek o dönem sosyal medyada yaşanan dezenformasyonun devam ettiğini, bunun acilen önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Özellikle anamuhalefet partisi CHP, 15 Temmuz'un kontrollü darbe olduğunu ve AK Parti'nin suçlu olduğunu iddia ediyor. Bu ülke darbelerden çok çekti. 15 Temmuz'da da biz biliyoruz ki; Kılıçdaroğlu tankların arasından geçti kahvesini yudumladı. Ama hala bunun kontrollü bir darbe olduğunu iddia ediyorlar. Daha önce de 'Adil Öksüz MİT elemanı' diyerek AK Parti'nin bu darbeyi kendisinin düzenlediğini ima etmeye çalışıyorlar. Biz biliyoruz, o akşam Sayın Cumhurbaşkanımız vardı.

Aslında, Türkiye ve millet iradesi hedefte vardı. Birkaç gün önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak; 'Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da uçan sarayında geziyordu' dedi. Ama biz Marmaris'ta yaşananları, Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl buraya indiğini biliyoruz. Belgeyi Kılıçdaroğlu kullandı. Kılıçdaroğlu bu belgenin sahte olduğunu biliyor. Ama maalesef Türkiye'de anamuhalefet partisi yalan siyaseti güdüyor.