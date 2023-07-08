CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'ye bombardıman: Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmadım...

Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu’na yönelik bombardıman devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Hikmet Çetin'in "Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor" sözlerini katıldığı canlı yayında çok sert eleştiren Aslı Baykal, " Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım. CHP, her şeyi söylüyor. Her şeyi de söyleyerek bu iş olmaz. Bazı ilkeler olmalı" ifadelerini kullandı.