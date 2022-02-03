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CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: Bu yöntem mafya yöntemidir

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Giriş: 03.02.2022 00:04
Güncelleme:03.02.2022 00:04
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 100 bin liralık otel odasından mütevazılık pozları vermesini eleştiren Ateş "Keşke söylemine uygun bir yaşam tarzını ortaya koysa" ifadelerini kullandı. Ateş ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada kendisni eleştiren hesapları "trol" olarak niteleyip bazı vatandaşların ismini paylaşımına da tepki gösterek, "Bu yöntem mafya yöntemidir" dedi. Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki "fotoğraf sızdırma" iddialarına ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı.
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş’ten Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri: Bu yöntem mafya yöntemidir
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