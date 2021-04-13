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CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar neden görevden alındı? A Haber muhabiri anlattı
CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, dün gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla görevden alındı. Bayar’ın görevden alınmasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Peki CHP Antalya İl Başkanı neden görevden alındı? A Haber muhabiri Yasin Anzer canlı yayında yaşananların perde arkasını anlattı.