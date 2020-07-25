CHP'de 10 yılda 8 kurultay! 3 rakipli yarış...

CHP 37. olağan büyük kurultayını bugün Bilkent Odeon'da yapacak. Kovid-19 nedeniyle koronavirüs tedbirleri altında ve seyircisiz yapılacak kurultaya bin 375 delege katılacak. Kılıçdaroğlu'na karşı PM üyesi İlhan Cihaner, eski milletvekili Aytuğ Atıcı ve onur üyesi Tolga Yarman'ın adaylığını koyduğu kurultayda asıl yarış Parti Meclisi için yaşanacak. Parti Meclisi seçimleri Kılıçdaroğlu ve muhaliflerin listesinin yarışına sahne olacak. Seyircisiz gerçekleştirilecek kurultayda ilk gün Genel Başkanlık seçimi yapılacak. İkinci gün de delegeler, Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu ve Bilim Yönetim ve Kültür Platformu üyelerini seçecek. Bin 375 delegenin oy kullanacağı kurultayda; genel başkanlık için 69, PM için ise 10 delegenin imzasını alan partililer aday olabilecek. 4 bin kapasiteli Bilkent Odeon'a; delegeler, az sayıda görevli ve basın mensupları dışında kimse alınmayacak. Basın mensupları kendileri için hazırlanan özel bir alandan kurultayı takip edecek. Oy verme işlemlerinde, yığılmaları önlemek amacıyla 44 sandık ve 132 kabin kurulacak. Kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı, PM üyesi İlhan Cihaner, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Profesör Doktor Tolga Yarman aday adaylığını açıkladı. Kılıçdaroğlu'na karşı en güçlü rakip olarak Gelecek İçin Biz platformu temsilcisi Cihaner görülürken muhaliflerle Kılıçdaroğlu arasında asıl yarışın Parti Meclisi için yaşanacağı belirtiliyor. CHP kulislerinde, Cihaner ve Muharrem İnce'nin Parti Meclisi seçimleri için işbirliği yapabileceği dile getiriliyor. Muhaliflerin, Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek çok sayıda ismi PM'ye sokmayı hedeflediği kaydediliyor.





10 YILDA 8 KURULTAY

KEMAL Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33'üncü Olağan Kurultay'da oturdu. Bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012, 5-6 Eylül 2014 ve 9-10 Mart 2018'te olmak üzere 5 olağanüstü kurultay, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016 ile 3-4 Şubat 2018'de olmak üzere 3 olağan kurultay gören Kılıçdaroğlu, şimdi 37'nci Olağan Kurultay'a hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18'inci Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi. Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat 2018'deki 36'ncı Olağan Kurultay'da da yine Muharrem İnce ile yarıştı. 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 790 oy alan Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Muharrem İnce ise 447 oyda kaldı.

Sabah