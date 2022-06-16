16 Haziran 2022, Perşembe
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Ceyhan Mumcu: Yavaş - İmamoğlu adaylık yarışına tutuştu
Uğur Mumcu'nun ağabeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış isimlerden deneyimli hukukçu Ceyhan Mumcu, muhalefetteki adaylık tartışmalarından, Kaftancıoğlu polemiğine, CHP'deki yerel belediyecilikten partilerin 2023 stratejilerine kadar birçok konuda A Haber'e açıklamalarda bulundu. "CHP'li başkanlar asli işlerini ihmal ediyor, hizmetten çok aday olma yarışına tutuştular" diyen Mumcu, "Eğer Atatürkçülerse gerçekten Atatürk'ün tarif ettiği gibi belediyecilik yapsınlar" dedi.