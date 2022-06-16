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Ceyhan Mumcu: Yavaş - İmamoğlu adaylık yarışına tutuştu

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 13:42
Uğur Mumcu'nun ağabeyi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış isimlerden deneyimli hukukçu Ceyhan Mumcu, muhalefetteki adaylık tartışmalarından, Kaftancıoğlu polemiğine, CHP'deki yerel belediyecilikten partilerin 2023 stratejilerine kadar birçok konuda A Haber'e açıklamalarda bulundu. "CHP'li başkanlar asli işlerini ihmal ediyor, hizmetten çok aday olma yarışına tutuştular" diyen Mumcu, "Eğer Atatürkçülerse gerçekten Atatürk'ün tarif ettiği gibi belediyecilik yapsınlar" dedi.
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