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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda devir-teslim töreni! Mehmet Özhaseki görevi Murat Kurum’a devretti

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 13:22
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.
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