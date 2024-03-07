Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı: 180 ay vade, yüzde 0.69 faiz! İşte kentsel dönüşüm kredisinin detayları

zmir’de düzenlenen ‘Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi’ paneline katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir’dir. Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak." ifadelerini kullandı. Pilot il olan İzmir’de A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu olan Bakan Özhaseki, “5 ilde 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği verilecek. 180 ay vade ve yüzde 0,69 faizle kredi verilecek.” dedi.

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