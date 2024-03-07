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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı: 180 ay vade, yüzde 0.69 faiz! İşte kentsel dönüşüm kredisinin detayları

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 17:09
zmir’de düzenlenen ‘Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi’ paneline katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir’dir. Bu 5 şehrimizde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacak." ifadelerini kullandı. Pilot il olan İzmir’de A Haber muhabiri Sefer Ayçe'nin konuğu olan Bakan Özhaseki, “5 ilde 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği verilecek. 180 ay vade ve yüzde 0,69 faizle kredi verilecek.” dedi.
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