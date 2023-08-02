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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber'de: Afetzedeye 500 bin TL hibe ve faizsiz kredi

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 11:59
Son dakika haberi... Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları ne durumda? Fahiş fiyatlara karşı yeni yol haritası ne? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Özhaseki, "1 milyon TL veriyoruz 500 bin TL'nin senetlerini alacağız 2 sene ödemesiz 10 sene sıfır faizli." ifadelerini kullandı. "İstanbul için özel yasa olacak" diyen Bakan Özhaseki, "İstanbul'un 4'te 1'i riskli. 7 büyüklüğündeki bir depremde 600 bin daire yıkılır." şeklinde konuştu.
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