Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber'de: Afetzedeye 500 bin TL hibe ve faizsiz kredi

Son dakika haberi... Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları ne durumda? Fahiş fiyatlara karşı yeni yol haritası ne? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Özhaseki, "1 milyon TL veriyoruz 500 bin TL'nin senetlerini alacağız 2 sene ödemesiz 10 sene sıfır faizli." ifadelerini kullandı. "İstanbul için özel yasa olacak" diyen Bakan Özhaseki, "İstanbul'un 4'te 1'i riskli. 7 büyüklüğündeki bir depremde 600 bin daire yıkılır." şeklinde konuştu.

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