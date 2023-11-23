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Çevre Bakanı Özhaseki A Haber'de!

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Giriş: 23.11.2023 22:30
Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Türkiye bir deprem ülkesi, bunu herkesin bilmesi gerekiyor." dedi. Bakan Özhaseki, 245 bin kişinin Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.
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