Çevre Bakanı Özhaseki A Haber’de!

Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Türkiye bir deprem ülkesi, bunu herkesin bilmesi gerekiyor." dedi. Bakan Özhaseki, 245 bin kişinin Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.