Başkan Erdoğan'dan fon mesajı: Milletin hakkına girenler hesabını verecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yeni yasama yılında siyasi partiler arasında daha sorumlu bir üslup görmek istediğini söyledi. Başkan Erdoğan, fon sorununa ilişkin gereken adımların atıldığını belirterek, “Haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem mahkemelerde hem de mahkeme-i kübra’da yaradana verecektir” dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında kurulan Fon Koordinasyon Kurulu’nun birincil gündeminin meselenin çözülmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, “Buradan hiç kimseye özellikle de siyasi yankesicilere ekmek çıkmaz." diye konuştu.