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05.12.2019

Ceren Özdemir’in vahşice katledildiği apartmanı A Haber görüntüledi!

Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ceren Özdemir’in vahşiye öldürüldüğü apartmanı A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan görüntüledi.

Olay Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren Özgür Arduç'un saldırısına uğrayarak öldürüldü.

İFADESİ KAN DONDURDU

Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım. Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat bulduduğumda öldürdüm." ifadelerini kullandı.

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