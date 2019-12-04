04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.12.2019

Ceren Özdemir'in katil zanlısının daha önce de bir çocuğu öldürüp firar ettiği ortaya çıktı!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın daha önce de bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan Özgür A.’nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticareti yapmaktan da 1 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. Cezasını çektikten sonra beraat eden katil zanlısı Özgür A., daha sonra da bir kişiyi yaralayarak tekrardan cezaevine gönderildi. Açık cezaevine sevk edilen A.'nın, çarşı izninde firar ettiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı suç makinesi çıktı
Ceren Özdemir'in katil zanlısı suç makinesi çıktı
Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti
Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti
Erdoğan ile Miçotakis görüşmesi başladı
Erdoğan ile Miçotakis görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan'dan infaz yasası talimatı!
Başkan Erdoğan'dan infaz yasası talimatı!
Başkan Erdoğan veto etmişti! O yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı
Başkan Erdoğan veto etmişti! O yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı
Hande Sarıoğlu'nun Emre Belezoğlu sorusu Fatih Altaylı çıldırttı
Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" sorusu Fatih Altaylı çıldırttı
Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü
Erdoğan ile Trump NATO Zirvesi'nde görüştü
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın Macron sorusuna cevap: Konuşmaya değmez
Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'ın "Macron" sorusuna cevap: Konuşmaya değmez
Başkan Erdoğan zirveye böyle geldi
Başkan Erdoğan zirveye böyle geldi
FOX spikeri İsmail Küçükkaya canlı yayında rezil oldu
FOX spikeri İsmail Küçükkaya canlı yayında rezil oldu
Liderler aile fotoğrafı için buluştu!
Liderler aile fotoğrafı için buluştu!
Şule Çet davasında karar belli oldu
Şule Çet davasında karar belli oldu
Daha Fazla Video Göster