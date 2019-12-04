Ceren Özdemir'in katil zanlısının daha önce de bir çocuğu öldürüp firar ettiği ortaya çıktı!

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın daha önce de bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Öte yandan Özgür A.’nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticareti yapmaktan da 1 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi. Cezasını çektikten sonra beraat eden katil zanlısı Özgür A., daha sonra da bir kişiyi yaralayarak tekrardan cezaevine gönderildi. Açık cezaevine sevk edilen A.'nın, çarşı izninde firar ettiği belirtildi.