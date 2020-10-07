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Cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan’ın deneyimli diplomatı A Haber'de özel açıklamalarda bulundu
Ermenistan, Azerbaycan'a ait sivil yerleşimleri hedef alıyor. Peki Ermenistan'ın saldırgan tutumunun arkasında neler var? Azerbaycan'ın deneyimli diplomatı Elçin Amirbayov A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Dış Haberler editörü Eda Ulusoy'un özel haberinin detayları...