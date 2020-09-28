Cephe hattında neler oluyor? A Haber ekibi sıcak noktada!

Son dakika haberi... Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? A Haber ekibi Ermenilerin ateş açtığı Terter’den bildirdi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri canlı yayında anlattı.

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? A Haber ekibi Ermenilerin ateş açtığı Terter'den bildirdi. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, son gelişmeleri canlı yayında anlattı.

400'DEN FAZLA HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

KONTROL SAĞLANDI

İlk olarak Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı.

Murov Dağı'nın önce batısı sonra da doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait 10'dan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.