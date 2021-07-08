Cemal Kaşıkçı cinayeti! 26 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi

2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı katledilmesiyle ilgili 26 sanığın yargılamasına devam ediliyor. Mahkeme heyeti, Amerikan İstihbarat Raporu'nun getirtilmesine yönelik talebin geçen celse değerlendirildiğini, durumda değişiklik olmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi. Yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar veren mahkeme, tanık dinlenmesi için duruşmayı erteledi. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN