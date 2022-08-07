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Cemal Enginyurt ve korumasının canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2022 12:04
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrasında ise Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Enginyurt'un ardından bu kez DP'li vekilin koruması Latif Şimşek'i darp etti.
İşte Latif Şimşek’e saldırı anının görüntüleri
İşte Latif Şimşek'e saldırı anının görüntüleri
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