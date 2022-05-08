Cem Toker CHP'nin kanalı Halk TV'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü

Halk TV'de Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imza attığı projeleri saydı. Yayındaki muhalif isimlerin ağzı açık dinlediği konuşmada Taksim Camii'den, Ayasofya'ya ve 3. Havalimanı'na kadar bir çok projeyi sayan Toker, "Adam yaptı" ifadelerini kullandı.

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