Celtic'ten "tarihi" duruş! Celtic taraftarı Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmadı

Katil İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulüm bir çok yerde protesto ediliyor. İskoçya'nın büyük takımlarından Celtic taraftarları da Gazze'nin yanında olduğunu, dünyanın kulüpler bazında en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdi.

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