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Celtic'ten "tarihi" duruş! Celtic taraftarı Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmadı

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 09:50
Katil İsrail'in Gazze'ye uyguladığı zulüm bir çok yerde protesto ediliyor. İskoçya'nın büyük takımlarından Celtic taraftarları da Gazze'nin yanında olduğunu, dünyanın kulüpler bazında en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gösterdi.
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