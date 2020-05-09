Celp ve terhisler nasıl olacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı | Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1359 oldu" dedi. Terhis ve celplerin önemine işaret eden Bakan Akar, "Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Şuay Alpay ile gerçekleştirilen toplantıda bakanlık faaliyetleri ele alındı.



'OPERASYONLARIN DEVAM ETMESİ ÖNEMLİ'

Akar, bir yandan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele kapsamındaki harekatlarının sürdüğünü belirtti. TSK'nın 5 operasyon bölgesindeki faaliyetlerinin aynı tempoda devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Bu operasyonların devam etmesi bizim için çok önemli. Aynı zamanda bu alanların, buralardaki Mehmetçiğin de hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmemesi lazım. Bunun için olağanüstü gayret gösteriliyor. Hem arazideki uygulamaları hem de Bakanlık, Genelkurmay ve Kuvvet karargahlarında buna yönelik planlama çalışmaları çok ciddi şekilde sürdürülüyor. Bunun sonucunda çok şükür şu ana kadar önemli bir noktaya gelindi, faaliyetlerimiz de kazasız belasız devam ediyor" dedi.



'17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Akar, teröristle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1359 oldu. Mehmetçiğimiz hem virüse hem de teröristlere karşı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini yapıyor" ifadelerini kullandı.



'TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

TSK'nın Covid-19 salgını ile mücadele konusunda ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal önleyici koruyucu tedbirleri planlayarak uygulamaya başladığını aktaran Akar, "Özellikle bakanlık bünyesinde Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin (KOMMER) kurulmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlık, kurumlarla oluşturulan yoğun koordinasyon sonrasında bu mücadelemizi bu seviyelere getirdik. Mücadeleye yönelik planlamalarımız devam ediyor, her türlü olasılıklara karşı tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz. KOMMER her bir vakanın birebir takibi konusunda büyük başarı sağladı. Sahayı devamlı gözlemliyor ve tüm tedbirleri proaktif olarak alıyor" diye konuştu.





'REHAVETE KAPILMA LÜKSÜMÜZ YOK'

Koronavirüsle mücadelede 'yerinde kal' prensibinin uygulanmasının önemine değinen Akar, alınan tedbirlerin uygulamasının şimdiye kadar büyük ciddiyet ve disiplinle gerçekleştirildiğini, bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edeceğini kaydetti. Akar, virüs nedeniyle bir sivil memurun hayatını kaybettiğini, yoğun bakımda tedavisi devam eden bir işçinin de sağlığına kavuşması temennisinde bulundu. Akar, "Geldiğimiz noktada herhangi bir gevşeme veya rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok. En büyük tehlikelerden biri de bu. Bu noktaya gelmemek için hassasiyetimizi sürdürmemiz lazım. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı normalleşme plan ve yol haritası içinde biz de üzerimize düşenleri yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.



'NORMALLEŞMEYE KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Burada en önemli konunun Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, hudutların güvenliği, egemenlin, bağımsızlın, karada, denizde, havada ülkenin, milletin güvenliği olduğunu vurgulayan Akar, "Bunlardan herhangi bir şekilde taviz vermeden görevlerimizi en iyi şekilde yaparken diğer taraftan da normalleşmeye katkı sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar normalleşme konusunda yoğun bir çalışma içinde. Biz de bu takvim içinde yerimizi aldık, ona göre yapmamız gerekenler neyse bunları yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.





'ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM'

Koronavirüs ile bir bütün halinde gösterilen mücadele sayesinde Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha seçkin bir konumda olduğunu vurgulayan Akar, "Normalleşme çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlerine kabulünü planladık. Bunları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



'CELPLER ÇOK ÖNEMLİ'

Terhis ve celplerin önemine işaret eden Akar, şunları şöyle konuştu:



"Özellikle celpler çok önemli. Terhis olacak Mehmetçiğin zaten sağlık kontrolü yapılıyor, koruyucu tedbirleri alındı, alınmaya devam ediliyor. Terhislerinden önce de 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacaklar. Ancak celp olarak ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünde çok dikkatli olmamız lazım. Burada Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıklarımızın yanı sıra Askeralma Genel Müdürlüğünün (ASAL), birliklerimizin çalışmaları çok önemli. Herhangi bir şekilde gençlerimizin, şu anda görevi başında olan Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için elimizden gelen hassasiyeti gösterecek, celpleri bu şekilde kabul edeceğiz."