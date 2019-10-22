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22.10.2019

Canlı yayında Rusya ile anlaşılan mutabakatta ilgili flaş sözler: Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür |Video

Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürcan Onat, Erdoğan ile Putin'in Soçi'deki Suriye zirvesinin ardından anlaşmaya varılan 10 maddelik Suriye mutabakatını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Onat, "Biz kazandık, bu tam anlamıyla bir zaferdir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ve bu işte emeği olan herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu anlaşma ile PKK artık toprağa gömülmeye başlamıştır." ifadelerini kullanarak mutabakatın 2. maddesine dikkat çekti.

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Bu anlaşma ile PKK toprağa gömülmüştür
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