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12.12.2019

Canlı yayında PÖH ve JÖH'lerden terör operasyonu

Kıran ve Pençe harekatlarıyla teröristlere darbe vuran güvenlik güçleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Siirt'te PÖH ve JÖH'lerin operasyon öncesi duygularını aldı. Ulak, operasyona bölgesinde JÖH ve PÖH'lerin mücadelerine anbean tanıklık etti. İşte canlı yayındaki operasyon anlarına ait sıcak görüntüler.

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