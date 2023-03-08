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Canlı yayında Meral Akşener'e esprili gönderme: Şu anda bana çok sert bir ışık geliyor

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 12:58
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasındaki yüz ifadesi çok konuşuldu. Katıldığı canlı yayında "Yüzünüz neden asıldı?" sorusuna yanıt veren Akşener, "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" demişti. A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Akşener'e esprili bir göndermede bulundu. Bursalı, "Görüntüsünün sebebi tabii ki bu değildi" dedi.
Canlı yayında Akşenere esprili gönderme CANLI YAYINDA AKŞENER'E ESPRİLİ GÖNDERME

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