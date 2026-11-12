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2 kişilik motosiklete 9 kişi bindiler! Trafikte ölüme meydan okudular
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2 kişilik motosiklete 9 kişi bindiler! Trafikte ölüme meydan okudular

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 kişilik motosiklete 6'sı çocuk, toplam 9 kişinin binerek yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Hiçbirinin başında kask bulunmayan yolculardan 2 çocuk sürücünün, diğer çocuklar ise 2 kadının kucağında taşındı. Motosiklet sürücüsü, refüjdeki yaya geçidini kullanarak trafik kurallarını da ihlal etti. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer kişilerin güvenliğini tehlikeye atan 9 kişinin yolculuğu, çevredekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.

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2 kişilik motosiklete 9 kişi bindiler! Trafikte ölüme meydan okudular
2 kişilik motosiklete 9 kişi bindiler! Trafikte ölüme meydan okudular
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