Bakan Kurum COP31'de Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübesini anlattı: "2 yılda 455 bin konut teslim edildi"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde Türkiye'nin afet sonrası yeniden inşa çalışmalarını ve sosyal konut tecrübesini dünya liderleriyle paylaştı. Kurum, “2 yıl gibi kısa sürede 455 bin konut, köy evi ve iş yerini teslim ettik” dedi. Güvenli ve dirençli şehirlerin herkesin hakkı olduğunu vurguladı.