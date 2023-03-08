Canlı yayında Meral Akşener’e esprili gönderme: Şu anda bana çok sert bir ışık geliyor

"BANA DA ÇOK SERT BİR IŞIK GELİYOR"

Meral Hanım'ı izlerken biraz esprili ben de takılacağım. Sen de biz de bu ışıklara spot ışıklarına çok alışkınız malum çekimlerden dolayı. Şu anda da bana çok sert bir ışık geliyor.