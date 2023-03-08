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Canlı yayında Meral Akşener'e esprili gönderme: Şu anda bana çok sert bir ışık geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasındaki yüz ifadesi çok konuşuldu. Katıldığı canlı yayında "Yüzünüz neden asıldı?" sorusuna yanıt veren Akşener, "Yüzüme gelen ışık nedeniyle" demişti. A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Akşener'e esprili bir göndermede bulundu. Bursalı, "Görüntüsünün sebebi tabii ki bu değildi" dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:59
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Canlı yayında Meral Akşener’e esprili gönderme: Şu anda bana çok sert bir ışık geliyor

Büyük bir krize dönüşen 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak ilan edildi.

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Canlı yayında Meral Akşener’e esprili gönderme: Şu anda bana çok sert bir ışık geliyor

İlan sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzündeki ifade ise gündem oldu. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terketmesi de krizin boyutunu gösterdi.

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Canlı yayında Meral Akşener’e esprili gönderme: Şu anda bana çok sert bir ışık geliyor

A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Akşener'e esprili bir göndermede bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Canlı yayında Meral Akşener’e esprili gönderme: Şu anda bana çok sert bir ışık geliyor

"BANA DA ÇOK SERT BİR IŞIK GELİYOR"

Meral Hanım'ı izlerken biraz esprili ben de takılacağım. Sen de biz de bu ışıklara spot ışıklarına çok alışkınız malum çekimlerden dolayı. Şu anda da bana çok sert bir ışık geliyor.

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Canlı yayında Meral Akşener’e esprili gönderme: Şu anda bana çok sert bir ışık geliyor

Ben biraz böyle yüzü asık görünüyor muyum diye sorayım sana?