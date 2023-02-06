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Canlı yayında deprem anı! A Haber kameraları kayıttaydı

A Haber
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Giriş: 06.02.2023 13:34
Güncelleme:06.02.2023 13:36
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremin ardından artçıların devam ettiği bölgede A Haber Muhabiri Malatya'da depreme yakalandı. İşte o anlar canlı yayına böyle yansıdı.
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