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Canlı yayında çarpıcı değerlendirme: Amerikan rüyası artık bitti! Kendini toparlayabilmesi zor

A Haber
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Giriş: 07.01.2021 13:16
Güncelleme:07.01.2021 13:16
Son dakika haberi... ABD'de de neler oluyor? ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erol, "ABD’nin artık kendini toparlayabilmesi zor. Amerikan rüyası artık bitti Amerikan kabusu bundan sonra Amerikan korku imparatorluğu bağlamında, korku üzerinden bütün dünyayı tehdit eden bir süreç olarak varlığını devam ettirecek." ifadelerini kullandı.

ABD'de de neler oluyor? ABD kongresi tam 207 yıl sonra kanlı bir işgale sahne oldu. ABD'de başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği kongre oturumu, başkent Washington'ı karıştırdı. Trump destekçileri polis barikatını aşarak kongre binasını bastı. Polisle, göstericiler karşı karşıya geldi. Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Daily Sabah Gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç: Tarihi bir seçim sürecine şahitlik ettik

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol: Amerika sistemi içerisindeki hesaplaşma sokaklara yansımış vaziyette. ABD bugün kendi elleriyle Beyaz Sarayı'nı yakıyor. Bu çok daha vahim.Artık ABD açısından ötekiler kısmı bitmiştir. ABD açısından zor bir süreç başlamıştır. ABD'nin artık kendini toparlayabilmesi zor. Amerikan rüyası artık bitti Amerikan kabusu bundan sonra Amerikan korku imparatorluğu bağlamında, korku üzerinden bütün dünyayı tehdit eden bir süreç olarak varlığını devam ettirecek.

Son dakika: ABDde neler yaşanıyor? Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Prestiji büyük bir darbe aldı! ABD başat güç olma özelliğini kaybediyor SON DAKİKA: ABD'DE NELER YAŞANIYOR? CANLI YAYINDA FLAŞ DEĞERLENDİRMELER: PRESTİJİ BÜYÜK BİR DARBE ALDI! ABD BAŞAT GÜÇ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR
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