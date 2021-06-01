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Canlı yayında çarpıcı açıklama: Muhalefetin ana gündemini suç örgütü lideri Sedat Peker belirliyor!

A Haber
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Giriş: 01.06.2021 09:08
Güncelleme:01.06.2021 09:31
Son dakika haberi... Türkiye’ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden basıldı? Türkiye’yi mafya üzerinden nasıl dizayn etmek istiyorlar? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına neden ses çıkarmıyor? AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, siyaset gündeminin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Balık, İYİ Parti’nin kurguladığı esnaf oyununu da anlattı ve A Haber’e yapılan saldırıya tepki gösterdi.
Gündemlerini suç örgütü lideri belirliyor! GÜNDEMLERİNİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ BELİRLİYOR!
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Gündemlerini suç örgütü lideri belirliyor!
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