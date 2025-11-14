Viral Galeri Viral Liste Milyoner'de kraliyet sorusu geceye damga vurdu! Şıkları görünce neye uğradığını şaşırdı

atv ekranlarının yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi 13 Kasım akşamı da izleyicisini ekran başına kilitledi. Sevilen yarışmaya bu hafta Viyana'da doğan ve kendini gurbetçi bir ailenin kızı olarak tanımlayan Yurdanur Karahasan renkli kişiliği ile geceye damgasını vurdu. Yarışmacı karşısına çıkan 100 bin TL değerindeki soruda oldukça zor anlar yaşarken joker hakkını kullanmasıyla bakın neler yaşadı? İşte o anlar...

Oktay Kaynarca'nın her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine zorlu soruları ile seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışmada bu hafta birbirinden renkli yarışmacıların katılmasıyla dolu dizgin bir gece yaşandı. Milyoner'e bu hafta Viyana'da doğmuş ve gurbet hasretiyle yanıp tutuşan yarışmacı Yurdanur Karahasan, sempatik tavırları ve yaşam enerjisiyle damga vurdu.

Viyana'da doğan bir gurbetçi çocuğu olarak kendini tanıtan Yurdanur Karahasan, 56 yaşında olduğu ve memleket hasretine daha fazla dayanamayıp 4 yıl önce Türkiye'ye yerleştiğini belirtti. Yarışmacı uluslararası bir şirkette yönetici olarak çalıştığını ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılarak bir hatıra kalmasını istediğini vurguladı.

"KRALİYET SORUSUNDA TER DÖKTÜ"

Sempatik yarışmacı zorlu yaşamını Milyoner'de seyirci ile paylaşırken baraj sorusunu geçmesinin ardından karşısına çıkan kraliyet sorusu ile büyük tedirginlik yaşadı.

İŞTE O SORU

Hollywood yıldızıyken Monako Prensi'yle evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly, 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloda sadece kimleri davet etmiştir?


a- Adının baş harfi "G" olanları
b- 40 yaşında olanları
c- Akrep burcu olanları
d- Mavi gözlü olanları

Karahasan, şıkları görmesinin ardından bir süre şaşkınlığını gizleyemezken doğru cevap için uzun bir süre düşündü. Yarışmacı iki kez joker hakkını kullanmayı ihmal etmedi.

MİLYONER'DE NEFES KESEN KRALİYET SORUSU! ŞIKLARI GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
