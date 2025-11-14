Milyoner'de kraliyet sorusu geceye damga vurdu! Şıkları görünce neye uğradığını şaşırdı

Oktay Kaynarca'nın her Perşembe ve Pazar akşamları ekrana gelen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine zorlu soruları ile seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen yarışmada bu hafta birbirinden renkli yarışmacıların katılmasıyla dolu dizgin bir gece yaşandı. Milyoner'e bu hafta Viyana'da doğmuş ve gurbet hasretiyle yanıp tutuşan yarışmacı Yurdanur Karahasan, sempatik tavırları ve yaşam enerjisiyle damga vurdu.