CHP'nin makam odasında dışkı rezaleti! Gürsel tekin isyan etti: Çok çirkin
CHP'de koltuk kavgaları sürerken CHP İstanbul İl Başkanlığı rezil görüntülere sahne oldu. Zeki Şen'in odasına bazı kişilerin büyük ve küçük tuvaletlerini makam koltuğuna yapmaları CHP'nin 'pis' siyasetini bir kez daha gözler önüne sererken Gürsel Tekin'den ise tepki geldi. Olayın üzücü olduğunu belirten Tekin, 'Çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor.' dedi. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:12