Viral Galeri Viral Liste CHP'nin makam odasında dışkı rezaleti! Gürsel tekin isyan etti: Çok çirkin

CHP'nin makam odasında dışkı rezaleti! Gürsel tekin isyan etti: Çok çirkin

CHP'de koltuk kavgaları sürerken CHP İstanbul İl Başkanlığı rezil görüntülere sahne oldu. Zeki Şen'in odasına bazı kişilerin büyük ve küçük tuvaletlerini makam koltuğuna yapmaları CHP'nin 'pis' siyasetini bir kez daha gözler önüne sererken Gürsel Tekin'den ise tepki geldi. Olayın üzücü olduğunu belirten Tekin, 'Çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor.' dedi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:12
CHP’nin makam odasında dışkı rezaleti! Gürsel tekin isyan etti: Çok çirkin

CHP'de koltuk kavgası yerini "pis siyaset" skandalına bıraktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dün gece saatlerinde gelen partili bir grup Gürsel Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in kullandığı odaya girdi. Odaya giren şahıslar, makam koltuğu ve masasına dışkı ve idrarlarını yaptı.

CHP’nin makam odasında dışkı rezaleti! Gürsel tekin isyan etti: Çok çirkin

Dışkılı saldırının ardından henüz belirlenemeyen şahıslar yangın merdiveninden hızla uzaklaştı. Sabah saatlerinde ise temizlik görevlileri odaya girdiklerinde şoke oldu. Görevliler karşılaştıkları manzaranın ardından polise ihbarda bulundu.

CHP’nin makam odasında dışkı rezaleti! Gürsel tekin isyan etti: Çok çirkin

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Şen'in makam koltuğu ve masasındaki dışkı ve idrarları görüntülerken, görevlilerin ifadeleri alındı. Ekipler, odada bulunan güvenlik kamerasını da incelemeye alırken, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CHP’nin makam odasında dışkı rezaleti! Gürsel tekin isyan etti: Çok çirkin

"MAALESEF ÇOK ÜZÜCÜ"
Öte yandan, olaya tepki gösteren Gürsel Tekin açıklama gerçekleştirdi. Açıklamasında Tekin, "Polis arkadaşlarımız var ama katlar arasındaki yangın merdiveninden girerek yapılmış. Bütün bunlar savcılıkta soruşturmada. Tanıdık mı yoksa yabancı mı bilmiyoruz. Kim olduğunu soruşturma sonrasında görmüş olacağız. Daha önce aşağıdaki bilgisayar odamızda da benzer olaylar oldu. Bütün bunları olabildikçe tolere etmeye çalıştık.

CHP’nin makam odasında dışkı rezaleti! Gürsel tekin isyan etti: Çok çirkin

Bu saatten sonra tolere etmek söz konusu değil. Maalesef çok üzücü, çok çirkin. Bir kısmını da söylemek istemiyorum çünkü bize yakışmıyor. Birçok arkadaşımızın ibadetini yaptığı yerde sıkıntıların olduğunu gördük. Bundan sonra bunlara izin vermeyeceğiz. Güvenlik kamerasında girişleri çıkışların hepsini görüyorsunuz. Bizim bütün odalarımızda güvenlik kameraları var" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA