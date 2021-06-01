Son dakika: Canlı yayında çarpıcı açıklama: Muhalefetin ana gündemini suç örgütü lideri Sedat Peker belirliyor!

İYİ PARTİ'NİN TAŞIMALI ESNAF OYUNU

Biz bunlarla çokça karşılaşıyoruz. Orada biri veryansın ettiyse yayınlıyorlar ancak vatandaşlardan biri halinden memnunsa hemen kendi oyunları devreye giriyor. Daha öncede biliyorsunuz bir grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızı yıllarca mücadele ettiği bir kişiyle özdeşleştirip Netanyahu'yu benzettikten sonra Cumhurbaşkanımızın en çok oy aldığı yere ve kesinlikle bir provokasyon amacıyla hemen ertesi gün giderseniz elbette ki böyle bir tepkiyle karşılaşırsınız. Bilerek orayı provoke etmek için gidiyorsunuz zaten.