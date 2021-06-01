01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Son dakika: Canlı yayında çarpıcı açıklama: Muhalefetin ana gündemini suç örgütü lideri Sedat Peker belirliyor!

Son dakika: Canlı yayında çarpıcı açıklama: Muhalefetin ana gündemini suç örgütü lideri Sedat Peker belirliyor!

Son dakika haberi... Türkiye’ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden basıldı? Türkiye’yi mafya üzerinden nasıl dizayn etmek istiyorlar? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına neden ses çıkarmıyor? Milletvekili , siyaset gündeminin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Balık, ’nin kurguladığı esnaf oyununu da anlattı ve A Haber’e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Canlı yayında çarpıcı açıklama: Muhalefetin ana gündemini suç örgütü lideri Sedat Peker belirliyor!

Türkiye'ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden basıldı? Türkiye'yi mafya üzerinden nasıl dizayn etmek istiyorlar? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına neden ses çıkarmıyor? Milletvekili , siyaset gündeminin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Balık, 'nin kurguladığı esnaf oyununu da anlattı ve A Haber'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BU OYUNU MİLLETİMİZ BOZACAKTIR

Türkiye aynı oyunları aynı senaryoları daha önce de yaşadı. 17/25 Aralık'ta yapılmaya çalışılandan daha farklı bir kumpas yok. Asıl ulaşılmaya çalışılan şey Türkiye'nin istikrarı. Daha önce bu oyunu milletimiz bozdu yine milletimiz bozacaktır.

MUHALEFETİN GÜNDEMİNİ SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ BELİRLİYOR

Bu adam her açıklama yaptıktan sonra grup toplantılarındaki ana konuşma bu suç örgütü liderinin konuşması üzerine şekilleniyor. Suç örgütü lideri her hafta yeni bir iddia atıyor ortaya bütün hafta boyunca muhalefet bunu konuşuyor. Demek ki siyasette iftira yalan ve böyle bir suç örgütü liderinden medet umulmaya başladı. Muhalefetin ana gündemini suç örgütü lideri belirliyor! Yol haritasını da anladım kadarıyla suç örgütü belirliyor.

İYİ PARTİ'NİN TAŞIMALI ESNAF OYUNU

Biz bunlarla çokça karşılaşıyoruz. Orada biri veryansın ettiyse yayınlıyorlar ancak vatandaşlardan biri halinden memnunsa hemen kendi oyunları devreye giriyor. Daha öncede biliyorsunuz bir grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızı yıllarca mücadele ettiği bir kişiyle özdeşleştirip Netanyahu'yu benzettikten sonra Cumhurbaşkanımızın en çok oy aldığı yere ve kesinlikle bir provokasyon amacıyla hemen ertesi gün giderseniz elbette ki böyle bir tepkiyle karşılaşırsınız. Bilerek orayı provoke etmek için gidiyorsunuz zaten.

İP'TEN A HABER'E ENGELLEME

Özgürlükler kişiye özel olmamalı. Yalnızca benim için özgürlük yalnızca benim için ferahlık yalnızca benim için olmaz bu. Eğer bir esnafın size soru sormasına tahammül edemeyecekseniz eğer bir TV kanalının sizinle röportaj yapmasına sizin çekiminizi yapmasına doğruları yayınlamasına tahammül edemeyeceksiniz o zaman bu ülkede 15 Temmuz'dan sonra başbakan olacağım gibi kocaman kocaman laflar söylemeyecekseniz. Tahammül edemeyecekseniz gizli ittifaklar içinde konuşmayacaksanız.

A Haber muhabirine İYİ Partililerden saldırı! A HABER MUHABİRİNE İYİ PARTİLİLERDEN SALDIRI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA