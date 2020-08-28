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Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C’li Timtik’in anmasına katıldı!

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Giriş: 28.08.2020 16:00
Güncelleme:28.08.2020 16:01
DHKP-C’nin talimatıyla ölüm orucuna girmesi ardından hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in İstanbul Barosu önündeki anma törenine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Anma töreninde Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Ahmet Şık da yer aldı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...
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