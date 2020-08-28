- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C’li Timtik’in anmasına katıldı!
DHKP-C’nin talimatıyla ölüm orucuna girmesi ardından hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in İstanbul Barosu önündeki anma törenine CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Anma töreninde Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Ahmet Şık da yer aldı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...