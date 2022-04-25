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Çanakkale kara savaşlarının 107. yılı! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 25.04.2022 09:24
Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu 57. alay vefa yürüyüşüne katıldı. Bakan Kasapoğlu açıklamalarda bulundu.
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