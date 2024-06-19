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Çanakkale Eceabat’ta orman yangını! Bakan Yumaklı: Yangın kontrol altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 16:21
Bakan Yumaklı, saat 16.00 sıralarında yaptığı açıklamada Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığını söyledi.
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Yangın kontrol altına alındı
Yangın kontrol altına alındı
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