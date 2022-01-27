Can Ataklı'dan vatandaş kar çilesi içindeyken balık yemeye giden Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiri

İstanbul'da geçtiğimiz akşam etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında çok sayıda vatandaş yolda mahsur kalırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks bir balık restoranında yemek yemesi çok sayıda eleştiriyi beraberinde getirmişti. Bu eleştiri serüvenine CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı da dahil oldu. Ataklı İmamoğlu için "Salak gibi gideceğin restorantın önüne önceden kar küreme araçlarını falan gönderirsen..." ifadelerini kullandı.