Can Ataklı CHP içindeki isimleri Kılıçdaroğlu üzerinden topa tuttu: Parti içinde bir sürü geri zekalı var

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik verilen ceza sonrası Akşener ile Saraçhane'de sergilenen tavır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ederken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı parti içindeki isimleri topa tuttu. Ataklı "Bu CHP içinde bir sürü geri zekalı var" ifadelerini kullanırken, "Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun?" dedi.