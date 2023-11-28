Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? A Haber'de tarih verildi! İşte asgari ücret zammında masadaki senaryolar...

Milyonlarca çalışan emeklinin gözü 5 bin TL'lik ikramiyenin ne zaman yatacağına çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından milyonlarca çalışan emekli için müjdeyi verdi. Peki, çalışan emekliyet 5 bin TL'lik ikramiye ne zaman yatacak? Milyonların beklentisi git gide artarken, A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında düzenlenecek asgari ücret komisyonları toplantılarında masadaki rakamlar ne olacak? Yeni asgari ücret için tahminler neler? İşte tüm detaylar...