"Çaldı çırptı" dediler İBB'de ikinci adam ilan ettiler! AK Parti'den ilk tepki

CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Akın Can Çağlar'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) Genel Sekreter yapılması partiyi karıştırdı. CHP'li yöneticiler atamayı savunacak söz bulamazken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'yolsuzlukla suçladığı' çağlar ile ilgili attığı tweeti alelacele sildi. Öte yandan skandal atamaya AK Parti'den de tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Yolsuzlukla itham ettikleri birisine İBB'yi teslim ettiler. CHP'lilerin bu ne yaptığını bilmez duruma dur demesi lazım. "Çaldı çırptı" diyeceksiniz sonra İstanbul'un en yetkili koltuğunu vereceksiniz akla izaha yakın tarafı yok." dedi.