Çağlayan Adliyesi'nde "Saraçhane" havası! "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları... Özgür Özel'e kumpas mı?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Özel'in İstanbul'da olmayışını fırsat bilen İmamoğlu ise CHP ve DEM'lilerin Çağlayan Adliyes'nde toplanması için ön ayak olarak adliyeye koştu. PKK üyeleri ile telefon görüşmeleri ortaya çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e destek olan İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attırdı. Öte yandan ortaya çıkan manzara hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'na yapılan operasyonun benzerinin de Özel'e yapıldığı bir kumpas olarak değerlendirildi.

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