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Büyük Taarruz’da zafer Cumhuriyet’i getirdi! İşte kazanılan büyük zaferin hikayesi

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Giriş: 30.08.2021 17:04
Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın komuta ettiği Türk Kuvvetleri, Büyük Taarruz ile 14 gün gibi kısa bir sürede Yunan Ordusu'nu denize dökmüştü. 9 Eylül'de yunan ordusunun Ege'ye dökülmesiyle büyük bir zafer kazanılmıştı. Türklerin Asya'ya sürülmesi ve topraklarının paylaşılmasını planlayan batıya da en keskin cevap bu taarruzda verilmişti. Zaferin sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu vardı. Türkiye asla geçilmeyecek. Türk milleti hiçbir zaman esareti kabul etmeyecek.
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