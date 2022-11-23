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Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy'dan milyonlara uyarı

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Giriş: 23.11.2022 22:21
Dün sabah saatlerine doğru Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çok sayıda ilde hissedilirken vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Yaşanan deprem sonrası A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Şükrü Ersoy Marmara'da beklenen büyük depremin kaç büyüklüğünde olabileceğini açıkladı. Peki Marmara depremi kaç büyüklüğünde olur? İşte detaylar...
Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy’dan milyonlara uyarı
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