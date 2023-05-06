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Büyük İstanbul mitingi! Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

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Giriş: 06.05.2023 13:50
Güncelleme:06.05.2023 13:50
Başkan Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 1 hafta kala vatandaşlarla en büyük buluşmasını İstanbul'da yapacak. 7 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak Büyük İstanbul mitingi öncesi hazırlıklar son hız devam ediyor.  Gelişmelere dair AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu.
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