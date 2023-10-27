Büyük Filistin mitingi yarın!

Siyonist katil terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Türkiye'den güçlü bir ses yükselecek. AK Parti, İstanbul İl Başkanlığı tarafından tertip edilen 'Büyük Filistin Mitingi'ne hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yaptığı Cumhur İttifakı liderlerinin tam kadro katılacağı mitinge yabancı devlet başkanları da davet edildi. Diğer yandan miting ile ilgili Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında geçen diyaloğa dair bir detay da paylaşıldı.

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